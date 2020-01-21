Главой Минкомсвязи назначен Максут Шадаев
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«Президент Российской Федерации Владимир Путин своими указами назначил... Шадаева Максута Игоревича — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в указе президента, распространённом пресс-службой.
Отмечается, что ранее эту должность занимал Константин Носков. Он находился на посту министра с 2018 года.
Ранее сообщалось, что у премьер-министра России будет девять заместителей.
Президент России Владимир Путин назвал сбалансированным новый состав правительства, отметив очень большое обновление.