«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Главой Минкомсвязи назначен Максут Шадаев

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Президент России Владимир Путин назначил Максута Шадаева новым министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Главой Минкомсвязи назначен Максут Шадаев
  • © пресс-служба правительства Московской области

«Президент Российской Федерации Владимир Путин своими указами назначил... Шадаева Максута Игоревича — министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в указе президента, распространённом пресс-службой.

Отмечается, что ранее эту должность занимал Константин Носков. Он находился на посту министра с 2018 года.

Ранее сообщалось, что у премьер-министра России будет девять заместителей.

Президент России Владимир Путин назвал сбалансированным новый состав правительства, отметив очень большое обновление.

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