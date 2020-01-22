Политолог прокомментировал назначения в новом правительстве России

Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков прокомментировал в беседе с RT назначения в новом правительстве России.

«Мы видим, что заменён весь социальный блок, а силовой оставлен без изменений. Это говорит о том, что вариант правительства компромиссный. С одной стороны он обеспечивает стабильность, а с другой — изменчивость курса», — считает политолог.

Волчков обратил внимание на то, что «внешние наблюдатели констатируют наличие нескольких групп интересов вокруг президента, и менять что-то радикально — неразумно».

«То есть для того, чтобы урегулировать отношения со всеми общественными силами в руководящих сферах, президент предпочёл обращаться к ним последовательно. Но в предложениях президента содержится некая компромиссность, которая обещает нам дальнейшее развитие событий», — сказал он.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве.

Российский лидер Владимир Путин также подписал указ, согласно которому у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один главный.