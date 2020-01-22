Эксперт оценил исследование о факторах возникновения онкологических заболеваний

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Онколог Вадим Гутник оценил исследование немецких учёных о факторах возникновения онкологических заболеваний, среди которых пропускающие до 47% ультрафиолетовых лучей стёкла самолётов, засыпание со смартфоном, слишком горячие напитки и злоупотребление алкоголем.
Эксперт оценил исследование о факторах возникновения онкологических заболеваний
  • Pixabay

«Онкологическое заболевание — это заболевание, которое вызывается многими факторами. Есть наследственные формы опухолей, которые составляют примерно 10—15%. Есть спорадические формы рака, которые возникают у нас с течением жизни. И это связано во многом и с образом жизни тоже», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, самолёт преодолевает озоновый слой, но это то же самое, что загорать в Австралии, где риск ещё выше.

Как считает эксперт, делать какие-то конкретные выводы на основе заявлений немецких специалистов не стоит. Для получения точных данных нужны серьёзные исследования фокус-групп, пояснил он.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.

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