Около 300 рыбаков находятся на отколовшейся льдине в Сахалинской области

Около 300 рыбаков находятся на отколовшейся льдине в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«Сегодня в 12:00 (4:00 мск. — RT) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова произошёл отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трёхсот рыбаков», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что к эвакуации привлечены 18 спасателей и 14 единиц техники.

В декабре 2019 года сообщалось об эвакуации шести рыбаков и ребёнка с оторвавшейся льдины в Ивановской области.