Около 300 рыбаков находятся на отколовшейся льдине в Сахалинской области

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Около 300 рыбаков находятся на отколовшейся льдине в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Около 300 рыбаков находятся на отколовшейся льдине в Сахалинской области
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«Сегодня в 12:00 (4:00 мск. — RT) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова произошёл отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трёхсот рыбаков», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что к эвакуации привлечены 18 спасателей и 14 единиц техники.

В декабре 2019 года сообщалось об эвакуации шести рыбаков и ребёнка с оторвавшейся льдины в Ивановской области.

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