Спасатели эвакуировали рыбаков и ребёнка со льдины под Ивановом

Шесть рыбаков и ребёнок были эвакуированы с оторвавшейся льдины в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В 10:41 приступили к эвакуации трёх человек на окрепший лёд у берега. В 11:05 все граждане были эвакуированы, пострадавших нет, медицинская помощь не требовалась», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В МЧС добавили, что в спасательной операции участвовали 16 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области от берега на водохранилище оторвалась льдина с шестью рыбаками и ребёнком.