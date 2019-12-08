Спасатели эвакуировали рыбаков и ребёнка со льдины под Ивановом

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Шесть рыбаков и ребёнок были эвакуированы с оторвавшейся льдины в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Спасатели эвакуировали рыбаков и ребёнка со льдины под Ивановом
  • © ГУ МЧС РФ по Магаданской области

«В 10:41 приступили к эвакуации трёх человек на окрепший лёд у берега. В 11:05 все граждане были эвакуированы, пострадавших нет, медицинская помощь не требовалась», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В МЧС добавили, что в спасательной операции участвовали 16 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области от берега на водохранилище оторвалась льдина с шестью рыбаками и ребёнком.

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