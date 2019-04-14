В Хабаровском крае с оторвавшейся льдины спасли пятерых человек

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Сотрудники МЧС в Хабаровском крае спасли с оторвавшейся льдины в бухте Силантьева пятерых рыбаков. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Хабаровском крае с оторвавшейся льдины спасли пятерых человек
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

В ведомство поступило сообщение об отрыве льдины в бухте.

«Расстояние от основного ледового поля до льдины — около 600 метров, от берега это порядка 1,5 километров», — заявили в пресс-службе. 

Спасатели прибыли к месту ЧП на аэроботе, лодке и аэросанях. Они доставили рыбаков на берег. Никто не пострадал.

В поисково-спасательной операции принимали участие 19 человек.

Ранее в Сахалинской области трёх рыбаков спасли со льдины.

Телеканал «360»  передавал, что в Подмосковье спасатели усилили профилактическую работу с гражданами в целях предотвращения несчастных случаев на льду.

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