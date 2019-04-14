В Хабаровском крае с оторвавшейся льдины спасли пятерых человек
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- РИА Новости
В ведомство поступило сообщение об отрыве льдины в бухте.
«Расстояние от основного ледового поля до льдины — около 600 метров, от берега это порядка 1,5 километров», — заявили в пресс-службе.
Спасатели прибыли к месту ЧП на аэроботе, лодке и аэросанях. Они доставили рыбаков на берег. Никто не пострадал.
В поисково-спасательной операции принимали участие 19 человек.
Ранее в Сахалинской области трёх рыбаков спасли со льдины.
Телеканал «360» передавал, что в Подмосковье спасатели усилили профилактическую работу с гражданами в целях предотвращения несчастных случаев на льду.