Льдина с шестью рыбаками оторвалась от берега в Ивановской области

В Ивановской области от берега на водохранилище оторвалась льдина с шестью рыбаками и ребёнком. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, льдина оторвалась на Горьковском водохранилище в районе Обжерихи в Юрьевецком районе. Ранее сообщалось, что в Республике Марий Эл девять рыбаков оказались на дрейфующей на Волге отколовшейся льдине. Позднее их сняли спасатели.