Льдина с шестью рыбаками оторвалась от берега в Ивановской области
В Ивановской области от берега на водохранилище оторвалась льдина с шестью рыбаками и ребёнком. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
- РИА Новости
Как сообщает Интерфакс, льдина оторвалась на Горьковском водохранилище в районе Обжерихи в Юрьевецком районе.
Ранее сообщалось, что в Республике Марий Эл девять рыбаков оказались на дрейфующей на Волге отколовшейся льдине. Позднее их сняли спасатели.
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