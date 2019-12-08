Льдина с шестью рыбаками оторвалась от берега в Ивановской области

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В Ивановской области от берега на водохранилище оторвалась льдина с шестью рыбаками и ребёнком. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Льдина с шестью рыбаками оторвалась от берега в Ивановской области
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс, льдина оторвалась на Горьковском водохранилище в районе Обжерихи в Юрьевецком районе.

Ранее сообщалось, что в Республике Марий Эл девять рыбаков оказались на дрейфующей на Волге отколовшейся льдине. Позднее их сняли спасатели.

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