В Марий Эл спасены находившиеся на оторвавшейся на Волге льдине рыбаки

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Спасатели сняли шестерых рыбаков с оторвавшейся на Волге льдины, ещё трое добрались до берега самостоятельно, сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Марий Эл.
В Марий Эл спасены находившиеся на оторвавшейся на Волге льдине рыбаки
  • © ГУ МЧС РФ по Магаданской области

«По уточнённым данным, на льдине находились шесть человек, все спасены», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл девять рыбаков находятся на дрейфующей на Волге отколовшейся льдине.

По информации регионального МЧС, ЧП произошло в районе деревни Пинжедыр.

Портал kp.ru также передавал о начале доследственной проверки по факту гибели восьмилетнего мальчика на озере в Тверской области.

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