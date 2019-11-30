В Марий Эл спасены находившиеся на оторвавшейся на Волге льдине рыбаки
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«По уточнённым данным, на льдине находились шесть человек, все спасены», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл девять рыбаков находятся на дрейфующей на Волге отколовшейся льдине.
По информации регионального МЧС, ЧП произошло в районе деревни Пинжедыр.
Портал kp.ru также передавал о начале доследственной проверки по факту гибели восьмилетнего мальчика на озере в Тверской области.