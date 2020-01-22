Армия России получила 18 тысяч комплектов экипировки «Ратник» в 2019 году

В пресс-службе «Ростеха» сообщили о передаче Вооружённым силам России 18 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник» в 2019 году.

«Оборонный заказ 2019 года выполнен полностью и в установленный срок: Сухопутные войска и ВДВ получили в общей сложности 18 тыс. комплектов боевой экипировки. Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения — такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищённость в боевых условиях», — приводит РИА Новости сообщение.

В сентябре 2019 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что комплект «Ратник» в два раза усиливает боевые возможности российских военнослужащих.

Подробнее о возможностях новой экипировки «Ратник-3» — в материале RT.