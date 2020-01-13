В войска ЦВО поступит около 850 единиц вооружения в 2020 году

Соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых сил России получат около 850 новых единиц вооружения и техники в 2020 году.

«В 2020 году в соединения и воинские части округа поступит около 850 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Войска округа пополнятся 19 летательными аппаратами, десятью радиолокационными станциями, 145 единицами бронетанкового вооружения и техники, а также образцами вооружения других родов войск», — приводит ТАСС слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Он также заявил, что в текущем году на службу в ЦВО поступит четыре комплекта ЗРС С-400 «Триумф», что позволит «значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала».

4 января министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в 2020 году получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.