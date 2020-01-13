В войска ЦВО поступит около 850 единиц вооружения в 2020 году
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- РИА Новости
«В 2020 году в соединения и воинские части округа поступит около 850 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Войска округа пополнятся 19 летательными аппаратами, десятью радиолокационными станциями, 145 единицами бронетанкового вооружения и техники, а также образцами вооружения других родов войск», — приводит ТАСС слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.
Он также заявил, что в текущем году на службу в ЦВО поступит четыре комплекта ЗРС С-400 «Триумф», что позволит «значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала».
4 января министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в 2020 году получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.