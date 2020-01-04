Военные ЗВО получат в 2020 году партию «Панцирей-С»

Ленинградская армия ВВС и ПВО получит в 2020 году партию самоходного зенитного комплекса «Панцирь-С».

«В рамках государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники — самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Отмечается, что военнослужащие уже прошли обучение на новую систему.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в 2020 году получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.