Военные ЗВО получат в 2020 году партию «Панцирей-С»
«В рамках государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники — самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Отмечается, что военнослужащие уже прошли обучение на новую систему.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в 2020 году получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.