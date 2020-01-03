Более 300 единиц техники поступит в Сухопутные войска России в 2020 году

Короткая ссылка
Более 300 единиц бронетанковой техники поступит в российские Сухопутные войска в 2020 году. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Более 300 единиц техники поступит в Сухопутные войска России в 2020 году
  • vk.com
  • © mil

«В 2020 году более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск Вооружённых сил России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что в войска поступят танки Т-90М с гладкоствольным 125-мм орудием — пусковой установкой, модернизированные танки Т-72Б3М, танки Т-80БВМ и боевые машины пехоты (БМП-3), а также бронетранспортёры — БТР-82А и БТР-82АМ.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск России начали получать парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для десантирования техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить