Более 300 единиц техники поступит в Сухопутные войска России в 2020 году

Более 300 единиц бронетанковой техники поступит в российские Сухопутные войска в 2020 году. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В 2020 году более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск Вооружённых сил России», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что в войска поступят танки Т-90М с гладкоствольным 125-мм орудием — пусковой установкой, модернизированные танки Т-72Б3М, танки Т-80БВМ и боевые машины пехоты (БМП-3), а также бронетранспортёры — БТР-82А и БТР-82АМ.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Воздушно-десантных войск России начали получать парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для десантирования техники.