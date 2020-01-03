Новая боевая техника начала поступать в ВДВ

В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.

«Началась поставка новых серийных средств десантирования — парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что поставки начались с целью переоснащения воздушно-десантных войск.

Уточняется, что при помощи данных систем можно десантировать боевые машины БМД — 4М.

Ранее стало известно, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году получит около 1 тыс. новых автоматов АК-12.