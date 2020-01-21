Краснов сообщил Путину о планах на посту генпрокурора

Кандидат на пост генпрокурора России Игорь Краснов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в случае назначения он планирует осуществлять обратную связь с населением и бороться с коррупцией.

Трансляцию встречи вёл телеканал «Россия 24».

Краснов поблагодарил Путина за доверие и «пообещал работать, стараться, чтобы все соблюдали» Конституцию России и законодательство.

«Планируем осуществлять обратную связь с населением, с людьми, чтобы смотреть, где есть какие-то упущения, недостатки, и работать напрямую с людьми, бороться с коррупцией и с преступностью», — заявил Краснов.

В свою очередь, глава государства выразил надежду, что Совет Федерации поддержит кандидатуру Краснова на пост генпрокурора России.

«Надеюсь, верхняя палата (парламента. — RT) вас поддержит. Желаю вам всего доброго. Мы с вами регулярно будем встречаться, увидимся в ближайшее время», — сказал он.

21 января Путин провёл встречу с действующим генпрокурором Юрием Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора России Игорем Красновым.

Глава государства предложил Чайке должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указ о назначении Чайки полпредом ещё не подписан.