ПСК выплатит по 2 млн рублей семьям погибших в пермском хостеле

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Родственники погибших в пермском мини-отеле «Карамель» получат компенсации в размере 2 млн рублей от Пермской сетевой компании.
ПСК выплатит по 2 млн рублей семьям погибших в пермском хостеле
  • © Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу теплоснабжающей компании.

«ПСК, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведёт выплаты родственникам погибших в общей сумме 2 млн рублей на каждого погибшего, а также пострадавшим в размере до 500 тыс. рублей, в зависимости от причинённого вреда», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в отеле в Перми получат по 500 тыс. рублей.

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России. Председатель СК Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию в Перми.

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