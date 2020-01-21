ГД приняла во втором чтении проект о подработке иностранных студентов

Госдума в ходе заседания приняла во втором чтении законопроект об упрощении трудоустройства для иностранных студентов. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как отмечается, законопроект предусматривает возможность для иностранных студентов «работать без получения соответствующего разрешения в свободное от учёбы время, а не только в течение каникул и не только в организациях, в которых они обучаются, как это предусмотрено» в настоящее время.

Такие студенты, как указывается, смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора.

Соответствующий проект закона был принят депутатами в первом чтении 17 декабря.