ГД приняла во втором чтении проект о подработке иностранных студентов

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Госдума в ходе заседания приняла во втором чтении законопроект об упрощении трудоустройства для иностранных студентов. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
ГД приняла во втором чтении проект о подработке иностранных студентов
  • РИА Новости

Как отмечается, законопроект предусматривает возможность для иностранных студентов «работать без получения соответствующего разрешения в свободное от учёбы время, а не только в течение каникул и не только в организациях, в которых они обучаются, как это предусмотрено» в настоящее время.

Такие студенты, как указывается, смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора.

Соответствующий проект закона был принят депутатами в первом чтении 17 декабря.

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