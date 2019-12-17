Госдума одобрила законопроект о трудоустройстве иностранных студентов
- Reuters
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инициатива упростит трудоустройство для зарубежных студентов.
«Они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина.
Он указал, что многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии и получить дополнительный доход.
«Поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время», — отметил председатель Госдумы.
Законопроект был внесён в Госдуму Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также депутатами и сенаторами.
В начале ноября депутат Леонид Калашников сообщил, что к внесению в Госдуму готовится законопроект о новом виде разрешения на временное проживание для иностранных студентов.
Он отмечал, что оно позволит им работать во время обучения.