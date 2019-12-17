Госдума одобрила законопроект о трудоустройстве иностранных студентов

Короткая ссылка
Госдума приняла в первом чтении законопроект о трудоустройстве в России иностранных студентов без специального разрешения.
Госдума одобрила законопроект о трудоустройстве иностранных студентов
  • Reuters

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, инициатива упростит трудоустройство для зарубежных студентов.

«Они смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина.

Он указал, что многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии и получить дополнительный доход.

«Поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время», — отметил председатель Госдумы.

Законопроект был внесён в Госдуму Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также депутатами и сенаторами.

В начале ноября депутат Леонид Калашников сообщил, что к внесению в Госдуму готовится законопроект о новом виде разрешения на временное проживание для иностранных студентов.

Он отмечал, что оно позволит им работать во время обучения. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить