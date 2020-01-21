В Совфеде предложили наградить Чайку почётной грамотой

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Совет Федерации может наградить генерального прокурора Юрия Чайку, который уходит со своего поста, почётной грамотой.
В Совфеде предложили наградить Чайку почётной грамотой
  • РИА Новости

«Предлагается ходатайствовать о награждении почётной грамотой по квоте председателя Совета Федерации генерального прокурора, пока ещё генерального прокурора Чайку Юрия Яковлевича», — цитирует РИА Новости главу регламентного комитета верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко.

Он отметил, что грамоту предлагается вручить «за многолетнюю работу и эффективное взаимодействие с Советом Федерации».

20 января российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост генерального прокурора, предложив освободить от соответствующей должности Юрия Чайку

Первый заместитель главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Владимир Полетаев отметил, что Совет Федерации может рассмотреть кандидатуру нового генпрокурора России уже в среду, 22 января.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора.

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