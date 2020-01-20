Мишустин посетил ФНС

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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы. Об этом заявили в пресс-службе ФНС.
Мишустин посетил ФНС
  • РИА Новости

«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов», — сказал он.

Председатель правительства выразил уверенность, что коллектив и дальше будет «успешно справляться с решением стоящих перед службой задач».

Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность главы ФНС.

«Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям», — подчеркнул Егоров, отметив, что продолжит создание «незаметной налоговой», когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги.

15 января правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен руководитель ФНС Михаил Мишустин

Позднее новый премьер назначил Егорова главой ФНС

Как отметил новый руководитель службы, ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».

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