Мишустин посетил ФНС

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу и поблагодарил коллектив за годы совместной работы. Об этом заявили в пресс-службе ФНС.

«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов», — сказал он.

Председатель правительства выразил уверенность, что коллектив и дальше будет «успешно справляться с решением стоящих перед службой задач».

Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность главы ФНС.

«Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям», — подчеркнул Егоров, отметив, что продолжит создание «незаметной налоговой», когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги.

15 января правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Позднее новый премьер назначил Егорова главой ФНС.

Как отметил новый руководитель службы, ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».