Мишустин посетил ФНС
- РИА Новости
«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов», — сказал он.
Председатель правительства выразил уверенность, что коллектив и дальше будет «успешно справляться с решением стоящих перед службой задач».
Премьер поздравил Даниила Егорова с назначением на должность главы ФНС.
«Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям», — подчеркнул Егоров, отметив, что продолжит создание «незаметной налоговой», когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги.
15 января правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен руководитель ФНС Михаил Мишустин.
Позднее новый премьер назначил Егорова главой ФНС.
Как отметил новый руководитель службы, ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».