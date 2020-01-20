Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

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Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По словам Егорова, его подход заключается в том, чтобы сделать уплату налогов неизбежной, но при этом максимально комфортной.

Он рассказал, что для начала необходимо оценить, сколько налогоплательщиков попадает под регулирование, после этого посмотреть, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения. Егоров добавил, что «если соответствует», то необходимо тестировать это регулирование на ограниченной группе для того, чтобы проверить, работает эта модель или нет.

Глава ФНС объяснил, что, постоянно обновляя модель, нужно внедрять её так, чтобы не ударить по рынку, но в то же время чтобы компании начали отказываться от незаконных схем.

«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — приводит его слова газета. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой ФНС

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