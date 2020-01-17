Мишустин назначил нового главу ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы.

Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой правительства.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Согласно информации на сайте ФНС, Егоров являлся заместителем руководителя ведомства.

15 января правительство ушло в отставку. Глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру руководителя ФНС Мишустина на должность председателя кабмина.

Позднее кандидатура Мишустина была одобрена депутатами.