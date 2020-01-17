Мишустин назначил нового главу ФНС
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- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано пресс-службой правительства.
«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Согласно информации на сайте ФНС, Егоров являлся заместителем руководителя ведомства.
15 января правительство ушло в отставку. Глава государства внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру руководителя ФНС Мишустина на должность председателя кабмина.
Позднее кандидатура Мишустина была одобрена депутатами.