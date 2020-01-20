В Калининградской области рассказали о планах по цифровому дооснащению школ

В Калининградской области рассказали подробности о планах по цифровому дооснащению школ.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По итогам года более половины учащихся и студентов постоянно используют федеральные информационно-образовательные ресурсы, формируют индивидуальный план обучения по разным предметам.

Кроме того, в области отмечена высокая доля учреждений, использующих данные ресурсы в школьной программе.

В 2019 году в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» включили восемь школ региона, в том числе в Балтийске, Калининграде и Черняховске.

Помимо этого, регион стал победителем конкурсного отбора и получил 100 млн рублей на цифровое дооснащение школ. За счёт средств модернизируют 50 учреждений в течение 2020 года. Это позволит расширить возможности для дистанционного обучения и упростить систему оценки и проверки выполненных заданий.

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