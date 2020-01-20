В Калининградской области рассказали о планах по цифровому дооснащению школ

Короткая ссылка
В Калининградской области рассказали подробности о планах по цифровому дооснащению школ.
В Калининградской области рассказали о планах по цифровому дооснащению школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По итогам года более половины учащихся и студентов постоянно используют федеральные информационно-образовательные ресурсы, формируют индивидуальный план обучения по разным предметам.

Кроме того, в области отмечена высокая доля учреждений, использующих данные ресурсы в школьной программе.

В 2019 году в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» включили восемь школ региона, в том числе в Балтийске, Калининграде и Черняховске.

Помимо этого, регион стал победителем конкурсного отбора и получил 100 млн рублей на цифровое дооснащение школ. За счёт средств модернизируют 50 учреждений в течение 2020 года. Это позволит расширить возможности для дистанционного обучения и упростить систему оценки и проверки выполненных заданий.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал инициативу по изменению системы оплаты труда педагогов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить