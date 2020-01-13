Эксперт оценил планы по изменению системы оплаты труда учителей

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе НСН прокомментировал инициативу по изменению системы оплаты труда педагогов.

По его мнению, в инициативе есть немало подводных камней, прежде всего это касается уровня оплаты труда педагогов в крупных городах и регионах.

«Дело в том, что по существующему законодательству оплата бюджетников является полномочием субъектов Российской Федерации. То есть в каждом субъекте они сами это делают. И должен вам сказать, что, поскольку в майских указах президента было о том, что заработная плата должна быть не ниже, чем средняя оплата в регионе, то здесь разнобой огромный, потому что во всех регионах разная средняя оплата труда», — пояснил он.

Кроме того, по словам Евгения Ямбурга, чтобы привести зарплаты учителей в России к единой модели формирования оплаты труда, необходимо внести поправки не только в Трудовой кодекс, но и в законодательство.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» рассказала о планируемых изменениях в системе оплаты труда учителей.