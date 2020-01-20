Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий

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Бывшему мэру Липецка, который в настоящий момент возглавляет Тербунский район области, Сергею Иванову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 млн рублей.
Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.

«По данным следствия, глава Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тыс. тонн песка», — говорится в заявлении. 

В связи с данным фактом ему было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Как отмечает ведомство, в отношении Иванова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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