В Томской области оценили идею введения новых отметок в школьный аттестат

Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич прокомментировала инициативу введения в аттестаты оценок нового типа — зачёт и незачёт — по музыке, физкультуре и изобразительному искусству.

По её словам, ведомство приветствует такую идею.

«Сейчас образовательные организации имеют право утверждать и принимать любую систему оценивания. Где-то это четырёхбалльная система, где-то выставляют рейтинги, где-то другая шкала. Школы имеют право вводить отметки зачёт или незачёт. Установление такой формы оценок будет более логичным по отношению к той работе, которую школы уже ведут», — отметила Грабцевич в беседе с порталом vtomske.ru.

Она добавила, что изменения позволят снизить учебную нагрузку и выстроить индивидуальную образовательную траекторию каждого ученика.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева выступила с идеей реформировать систему оценивания в школьных аттестатах и добавить оценки зачёт и незачёт по изобразительному искусству, музыке и физической культуре.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT отметила, что такая система оценивания будет уместна в рамках названных предметов.