В Томской области оценили идею введения новых отметок в школьный аттестат

Короткая ссылка
Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич прокомментировала инициативу введения в аттестаты оценок нового типа — зачёт и незачёт — по музыке, физкультуре и изобразительному искусству.
В Томской области оценили идею введения новых отметок в школьный аттестат
  • © Александр Алпаткин
  • РИА Новости

По её словам, ведомство приветствует такую идею.

«Сейчас образовательные организации имеют право утверждать и принимать любую систему оценивания. Где-то это четырёхбалльная система, где-то выставляют рейтинги, где-то другая шкала. Школы имеют право вводить отметки зачёт или незачёт. Установление такой формы оценок будет более логичным по отношению к той работе, которую школы уже ведут», — отметила Грабцевич в беседе с порталом vtomske.ru.

Она добавила, что изменения позволят снизить учебную нагрузку и выстроить индивидуальную образовательную траекторию каждого ученика.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева выступила с идеей реформировать систему оценивания в школьных аттестатах и добавить оценки зачёт и незачёт по изобразительному искусству, музыке и физической культуре.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT отметила, что такая система оценивания будет уместна в рамках названных предметов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить