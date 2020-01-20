Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства
  • © Kremlin Pool/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы проинформировали вас об этом. Срок ещё не истёк», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, представил ли соответствующий доклад Мишустин.

Как сказал Песков, представление структуры кабмина и кандидатур должно произойти в течение конституционного срока.

Отвечая на вопрос, будет ли представлена президенту только структура правительства или в том числе и персоналии, Песков подчеркнул: «И то, и другое».

«Возможны разные варианты. Как посчитают целесообразным в данном случае председатель правительства и президент», — сказал он.

16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность российского премьера, а позднее был подписан указ о его назначении.

Как отметил новый председатель правительства, самое важное в настоящее время — исполнение положений послания президента Федеральному собранию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить