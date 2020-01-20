Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства
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«Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы проинформировали вас об этом. Срок ещё не истёк», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.
Таким образом он ответил на вопрос, представил ли соответствующий доклад Мишустин.
Как сказал Песков, представление структуры кабмина и кандидатур должно произойти в течение конституционного срока.
Отвечая на вопрос, будет ли представлена президенту только структура правительства или в том числе и персоналии, Песков подчеркнул: «И то, и другое».
«Возможны разные варианты. Как посчитают целесообразным в данном случае председатель правительства и президент», — сказал он.
16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность российского премьера, а позднее был подписан указ о его назначении.
Как отметил новый председатель правительства, самое важное в настоящее время — исполнение положений послания президента Федеральному собранию.