Диетолог рассказала, как восстановить организм после праздников

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва дала рекомендации, как привести в норму пищеварительную систему после праздников.
Диетолог рассказала, как восстановить организм после праздников
  • Pixabay

«Конечно, многие нарушают диету во время праздников. Даже те, кто в течение года поддерживал форму. Искушений очень много: алкоголь, новые блюда, которые хочется попробовать. Конечно, 2—3 кг люди прибавили. Надо сказать сразу: основная прибавка веса происходит из-за избытка жидкости. Конечно, за десять дней можно набрать полтора килограмма жира, но не более. Всё остальное — вода, скапливающаяся из-за употребления солёных продуктов», — пояснила она в беседе с Nation News.

Диетолог рекомендует на неделю полностью отказаться от соли либо минимизировать её употребление. Это поможет восстановить водный баланс в организме.

Она также советует пить больше чистой воды, чтобы обеспечить хорошую детоксикацию.

Из еды диетолог рекомендует отдавать предпочтение зелени и овощам, а также не пренебрегать мясом и рыбой. Кроме того, необходимо больше гулять интенсивным шагом или посещать фитнес-клуб.

Врач также предупредила об опасности голодания в условиях сниженного иммунитета.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.

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