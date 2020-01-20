В Перми ввели режим ЧС из-за гибели людей при прорыве трубы

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Глава Перми Дмитрий Самойлов ввёл режим чрезвычайной ситуации в городе после прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле, в результате которого погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении на сайте местной администрации.
В Перми ввели режим ЧС из-за гибели людей при прорыве трубы
  • © СК РФ

«Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации», — указано в сообщении.

Отмечается, что в ряде жилых домов и соцобъектов отключили отопление и горячее водоснабжение для устранения дефекта на тепломагистрали.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

СК возбудил уголовное дело, оно передано в центральный аппарат ведомства.

Сайт kp.ru со ссылкой на замглавы городской службы спасения Перми Павла Хлызова сообщил, что четыре спасателя, которые работали на месте ЧП в отеле в Перми, получили ожоги.

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