В Перми ввели режим ЧС из-за гибели людей при прорыве трубы
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«Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации», — указано в сообщении.
Отмечается, что в ряде жилых домов и соцобъектов отключили отопление и горячее водоснабжение для устранения дефекта на тепломагистрали.
20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.
В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.
СК возбудил уголовное дело, оно передано в центральный аппарат ведомства.
Сайт kp.ru со ссылкой на замглавы городской службы спасения Перми Павла Хлызова сообщил, что четыре спасателя, которые работали на месте ЧП в отеле в Перми, получили ожоги.