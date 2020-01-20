Четыре спасателя получили ожоги при устранении последствий ЧП в Перми

Короткая ссылка
Четыре спасателя, которые работали на месте ЧП в отеле в Перми, получили ожоги.
Четыре спасателя получили ожоги при устранении последствий ЧП в Перми
  • © Главное управление МЧС России по Пермскому краю

«Спасатели получили лёгкие ожоги рук, ног, шеи, они были в специализированных костюмах. Обследования прошли все четверо спасателей», — цитирует kp.ru заместителя директора городской службы спасения Павла Хлызова.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить