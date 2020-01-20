Четыре спасателя получили ожоги при устранении последствий ЧП в Перми

Четыре спасателя, которые работали на месте ЧП в отеле в Перми, получили ожоги.

«Спасатели получили лёгкие ожоги рук, ног, шеи, они были в специализированных костюмах. Обследования прошли все четверо спасателей», — цитирует kp.ru заместителя директора городской службы спасения Павла Хлызова.

20 января в мини-отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв трубы с горячей водой.

В результате ЧП пять человек погибли и шесть пострадали. Трое из пострадавших госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК.