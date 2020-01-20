Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарём Роскомнадзора

Новым пресс-секретарём Роскомнадзора назначена Елена Прохорова. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна... Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной её задачей станет обеспечение полного и объективного информирования «аудиторий о содержании и принципах деятельности службы», повышение прозрачности и открытости работы.

Уточняется, что Прохорова, сменившая на посту Вадима Ампелонского, ранее занимала должность директора по внешним и внутренним коммуникациям в компании «РЕ-КОН», также была директором по внешним коммуникациям в «ВымпелКоме».

В свою очередь, Ампелонский проинформировал ТАСС, что покидает Роскомнадзор.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы.