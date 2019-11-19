ФСИН не получала рапорт замглавы службы Максименко об увольнении

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не получала рапорт заместителя директора ведомства Валерия Максименко об увольнении, заявили в пресс-службе.
ФСИН не получала рапорт замглавы службы Максименко об увольнении
  • © пресс-служба ФСИН

«Рапорт об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе от заместителя директора ФСИН России Максименко В.А. руководству Федеральной службы исполнения наказаний не поступал», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее правозащитник, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.

По его информации, решение руководством пока не принято.

Максименко был назначен замглавы ФСИН в апреле 2016 года. Он является почётным работником уголовно-исполнительной системы.

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