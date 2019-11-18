Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке

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Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил правозащитник, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Замглавы ФСИН Максименко написал заявление об отставке
  • © пресс-служба ФСИН

«По моей информации, Максименко написал рапорт об отставке», — приводит его слова Интерфакс.

Мельников отметил, что решение руководством пока не принято.

Он выразил надежду, что если чиновник покинет свой пост, его курс на открытость ведомства будет продолжен. 

Максименко был назначен на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний в апреле 2016 года. Он является почётным работником уголовно-исполнительной системы.

В октябре президент Владимир Путин уволил руководителя ФСИН Геннадия Корниенко.

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