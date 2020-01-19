Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги за пять лет

Согласно декларации, основная часть доходов Михаила Мишустина — результат консервативного инвестирования денег, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, которые в настоящее время контролирует Deutsche Bank. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Так, в 2014 году доходы Мишустина составили 23,2 млн рублей, а его супруги — 160,1 млн рублей. В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей.

В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей. В 2017 году их доходы составили 19,3 млн рублей и 68,5 млн рублей соответственно, а в 2018-м — 19 млн рублей и 47,7 млн рублей соответственно.

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

15 января российское правительство ушло в отставку. Глава России Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина.

Позднее депутаты одобрили кандидатуру Мишустина. Президент подписал указ о его назначении.