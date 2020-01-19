Разведчик рассказал о встрече поляками Красной армии в 1945 году
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна.
По его словам, в Польше все очень ждали Красную армию.
«И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию — население, я имею в виду», — заявил он.
Ботян руководил операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
Ранее Минобороны России обнародовало архивные исторические документы об освобождении Варшавы советскими войсками в 1944 году.
В свою очередь, в польском МИД заявили, что события в польской столице не были освобождением, а принесли «новое коммунистическое рабство».