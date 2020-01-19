Разведчик рассказал о встрече поляками Красной армии в 1945 году

Население Польши в 1945 году с большим энтузиазмом встречало Красную армию, освобождавшую эту страну, «народ был очень доволен, что война скоро закончится».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна.

По его словам, в Польше все очень ждали Красную армию.

«И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию — население, я имею в виду», — заявил он.

Ботян руководил операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.

Ранее Минобороны России обнародовало архивные исторические документы об освобождении Варшавы советскими войсками в 1944 году.

В свою очередь, в польском МИД заявили, что события в польской столице не были освобождением, а принесли «новое коммунистическое рабство».