В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал публикацию Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков Красной армией.

В частности, Яблоньский подверг критике представленные Россией данные о представителях Армии Крайовой, которые выступили организаторами Варшавского восстания в сентябре 1944 года, назвав публикацию «попыткой переписывания истории».

Он также заявил, что советская армия не поддерживала восставших.

«17 января 1945 года Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания, когда Красная армия стояла и наблюдала с другого берега Вислы, как Варшава была разрушена... Мы должны об этом помнить, конечно, уважая отдельных солдат», — цитирует его Польское агентство печати.

В МИД Польши отметили, что события в Варшаве в 1944 году не были освобождением, а принесли «новое коммунистическое рабство».

Ранее Минобороны России представило архивные исторические документы об освобождении Варшавы, которые указывают на террористический характер деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944—1945 годах.

При этом документы подтверждают, что советское командование предпринимало все возможные меры для поддержки Варшавского восстания вооружением, продовольствием, разведданными и артиллерийскими ударами, несмотря на ограниченность в ресурсах и измотанность боями.