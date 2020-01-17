В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

Короткая ссылка
Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал публикацию Минобороны России архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков Красной армией.
В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы
  • Pixabay

В частности, Яблоньский подверг критике представленные Россией данные о представителях Армии Крайовой, которые выступили организаторами Варшавского восстания в сентябре 1944 года, назвав публикацию «попыткой переписывания истории».

Он также заявил, что советская армия не поддерживала восставших.

«17 января 1945 года Красная армия вошла в Варшаву, разрушенную после Варшавского восстания, когда Красная армия стояла и наблюдала с другого берега Вислы, как Варшава была разрушена... Мы должны об этом помнить, конечно, уважая отдельных солдат», — цитирует его Польское агентство печати.

В МИД Польши отметили, что события в Варшаве в 1944 году не были освобождением, а принесли «новое коммунистическое рабство». 

Ранее Минобороны России представило архивные исторические документы об освобождении Варшавы, которые указывают на террористический характер деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944—1945 годах.

При этом документы подтверждают, что советское командование предпринимало все возможные меры для поддержки Варшавского восстания вооружением, продовольствием, разведданными и артиллерийскими ударами, несмотря на ограниченность в ресурсах и измотанность боями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить