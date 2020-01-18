Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
- АГН «Москва»
В сообщении говорится, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».
«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.
🇵🇱 culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) 18 января 2020 г.
⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in 🇷🇺.
⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedompic.twitter.com/Fa8qUNnqQK
Ранее Министерство обороны России опубликовало архивные исторические документы об освобождении Варшавы советскими войсками.
В свою очередь в МИД Польши заявили, что события в Варшаве в 1944 году не были освобождением, а принесли «новое коммунистическое рабство».