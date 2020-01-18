Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России. Об этом говорится в сообщении польского МИД в Twitter.
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
  • АГН «Москва»

В сообщении говорится, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

Ранее Министерство обороны России опубликовало архивные исторические документы об освобождении Варшавы советскими войсками.

В свою очередь в МИД Польши заявили, что события в Варшаве в 1944 году не были освобождением, а принесли «новое коммунистическое рабство». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить