Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

Министерство иностранных дел Польши заявило о правах польской стороны на ряд произведений искусства в России. Об этом говорится в сообщении польского МИД в Twitter.

В сообщении говорится, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

🇵🇱 culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.



⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in 🇷🇺.

⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedompic.twitter.com/Fa8qUNnqQK — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) 18 января 2020 г.

Ранее Министерство обороны России опубликовало архивные исторические документы об освобождении Варшавы советскими войсками.

В свою очередь в МИД Польши заявили, что события в Варшаве в 1944 году не были освобождением, а принесли «новое коммунистическое рабство».