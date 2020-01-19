Врач рассказала о вредных привычках перед сном

Использование телефона, просмотр остросюжетных фильмов и переедание оказывают негативный эффект на сон. Об этом сообщила врач-сомнолог Алёна Гаврилова.

«Конечно, использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор — одна из самых вредных привычек. Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Гавриловой, переедание и плотный ужин требуют больших ресурсов для переваривания.

«Переедать, ужинать плотно нельзя — для переваривания нужны большие ресурсы, и сон после такого приема пищи будет некачественным. Вместе с тем нельзя ложиться голодным. Идеальным станет лёгкий, некалорийный перекус», — заявила она.

Кроме того, просмотр остросюжетных фильмов активирует выброс гормонов стресса, что осложняет процесс засыпания.

В декабре 2019 года врач-диетолог Марият Мухина рассказала Nation News о продуктах, которые не рекомендуется употреблять перед сном.