Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

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Президент России Владимир Путин сообщил, что единовременная выплата по случаю 75-летия Победы составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану, труженикам тыла — по 50 тыс. рублей.
Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Трансляцию выступления президента вёл телеканал «Россия 24».

В ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений он отметил, что обычно к годовщине победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей — труженикам тыла. 

«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла», — заявил он. 

Также Путин впервые вручил медали в честь 75-летия Победы.

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