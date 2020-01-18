Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
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- РИА Новости
Трансляцию выступления президента вёл телеканал «Россия 24».
В ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений он отметил, что обычно к годовщине победы в Великой Отечественной войне единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей — труженикам тыла.
«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла», — заявил он.