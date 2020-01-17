В Удмуртии рассказали о планах по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
По словам Бречалова, на данные цели направят средства, заложенные по национальному проекту «Здравоохранение».
В 2019 году для доступности медицинской помощи для жителей сельской местности в рамках нацпроекта приобрели восемь передвижных медкомплексов. Три оснащены флюорографами, пять — маммографами.
В настоящее время в республике работает 14 комплексов, включая один детский.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году.