В Удмуртии рассказали о планах по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи

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Развитую систему оказания первичной медико-санитарной помощи планируют создать в Удмуртии к 2024 году, рассказал глава республики Александр Бречалов.
В Удмуртии рассказали о планах по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

По словам Бречалова, на данные цели направят средства, заложенные по национальному проекту «Здравоохранение».

В 2019 году для доступности медицинской помощи для жителей сельской местности в рамках нацпроекта приобрели восемь передвижных медкомплексов. Три оснащены флюорографами, пять — маммографами.

В настоящее время в республике работает 14 комплексов, включая один детский.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году.

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