СК предъявил обвинения подозреваемому по делу о ДТП под Саратовом

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Следователи предъявили обвинение подозреваемому по делу о ДТП под Саратовом, в результате которого погибли четыре человека.
СК предъявил обвинения подозреваемому по делу о ДТП под Саратовом
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«Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 30-летнему водителю автомобиля Hyundai предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

16 января в Татищевском районе Саратовской области столкнулись два автомобиля: «Волга» и минивэн Hyundai. Погибли три человека из минивэна и водитель «Волги». Пять человек госпитализированы. Глава СК Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу в производство ведомства уголовного дела.

После этого стало известно, что водителя минивэна Hyundai задержали.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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