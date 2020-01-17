В Саратовской области задержали водителя попавшего в ДТП микроавтобуса

В Саратовской области задержали водителя минивэна Hyundai, подозреваемого в столкновении с автомобилем «Волга», в результате которого погибли четыре человека и ещё пятеро пострадали.

Об этом сообщили в областном главке Следственного комитета России.

«Следователями СК по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний водитель автомобиля марки Hyundai. В связи с тем, что в результате ДТП он также получил травмы, в настоящее время он находится в лечебном учреждении под охраной», — говорится в заявлении пресс-службы.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля и трое пассажиров минивэна, ещё четверо пассажиров Hyundai были госпитализированы.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу в производство ведомства дела о гибели четырёх человек в ДТП под Саратовом.

Портал ФАН также передавал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.