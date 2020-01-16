Бастрыкин поручил инициировать передачу в СК дела о ДТП под Саратовом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу в производство СК уголовное дело о гибели четырёх человек в ДТП, которое произошло в Саратовской области 16 января.

«В случае передачи в производство Следственного комитета уголовного дела Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить все обстоятельства и дать всестороннюю правовую оценку происшествию, повлёкшему человеческие жертвы», — говорится на сайте ведомства.

16 января в Татищевском районе Саратовской области столкнулись два автомобиля: «Волга» и минивэн Hyundai. Погибли три человека из минивэна и водитель «Волги». Пять человек госпитализированы.

Также портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.