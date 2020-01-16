Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
- © Фото из архива МЧС Саратовской области
Отмечается, что столкновение автомобиля «Волга» (ГАЗ) и минивэна Hyundai произошло около 08:20 на 580-м км автодороги Р158.
«В минивэне находились восемь человек, из них трое от полученных травм скончались на месте... Погиб также водитель «Волги», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пять человек, пострадавших при ДТП, госпитализированы, по данным областного Минздрава, в состоянии «от средней тяжести до тяжёлого».
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух автомобилей в Татарстане погибли три человека.
Также портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.