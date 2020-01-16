Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.

Отмечается, что столкновение автомобиля «Волга» (ГАЗ) и минивэна Hyundai произошло около 08:20 на 580-м км автодороги Р158.



«В минивэне находились восемь человек, из них трое от полученных травм скончались на месте... Погиб также водитель «Волги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пять человек, пострадавших при ДТП, госпитализированы, по данным областного Минздрава, в состоянии «от средней тяжести до тяжёлого».

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух автомобилей в Татарстане погибли три человека.

Также портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.