При столкновении двух автомобилей в Татарстане погибли три человека
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
«В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota Corolla — девушка 1986 года рождения и неустановленный мужчина (на вид 55 лет) — от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Также пострадали ещё два пассажира Toyota и водитель Renault Duster.
Предварительной причиной ДТП в полиции считают нарушение правил дорожного движения водителем Renault, который выехал на встречную полосу.
Ранее портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.