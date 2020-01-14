При столкновении двух автомобилей в Татарстане погибли три человека

При столкновении двух легковых автомобилей на 16-м километре автодороги Арск — граница Марий Эл погибли три человека, ещё трое получили травмы, сообщили в МВД России по Республике Татарстан.

«В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota Corolla — девушка 1986 года рождения и неустановленный мужчина (на вид 55 лет) — от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Также пострадали ещё два пассажира Toyota и водитель Renault Duster.

Предварительной причиной ДТП в полиции считают нарушение правил дорожного движения водителем Renault, который выехал на встречную полосу.

Ранее портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.