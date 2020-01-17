В Липецке возбудили дело после пропажи 15-летней школьницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 15-летней девочки в Липецке. Школьница покинула центр помощи детям 8 января и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Как уточнили в СК, известно, что пропавшая Мария Саввина «неоднократно самовольно уходила из дома и длительное время не давала о себе знать». Из-за этого в 2019 году уже было возбуждено дело, затем прекращено.

Следователи устанавливают обстоятельства ухода подростка из госучреждения. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Ранее «Известия» писали, что в Карасуке пропала десятилетняя девочка, которая ушла из дома в музыкальную школу 15 января и не вернулась. СК возбудил уголовное дело.

Поздно вечером 16 января девочку обнаружили в подвальном помещении одного из домов. По предварительным данным, она не возвращалась домой из-за ссоры с родителями.