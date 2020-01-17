В Новосибирской области нашли живой пропавшую десятилетнюю девочку
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Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
«В ходе организованных поисковых мероприятий 16.01.2020 в 23:55 десятилетняя девочка обнаружена волонтёром в подвальном помещении дома по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области и незамедлительно доставлена в ГБУЗ Новосибирской области «Карасукская ЦРБ», — говорится в сообщении.
Следствие намерено установить причины самовольного ухода ребёнка, а также условия воспитания девочки и отношения в семье.
Газета «Известия» писала, что десятилетняя девочка ушла из дома в музыкальную школу 15 января около 14:00 и не вернулась.
СК возбудил уголовное дело.