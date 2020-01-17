В Новосибирской области нашли живой пропавшую десятилетнюю девочку

Короткая ссылка
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасуке в Новосибирской области, была найдена в ходе поисковых мероприятий спустя почти двое суток в подвале одного из общежитий. По данным следствия, в отношении неё противоправные действия не совершались.
В Новосибирской области нашли живой пропавшую десятилетнюю девочку
  • © СУ СК России по Новосибирской области

Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«В ходе организованных поисковых мероприятий 16.01.2020 в 23:55 десятилетняя девочка обнаружена волонтёром в подвальном помещении дома по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области и незамедлительно доставлена в ГБУЗ Новосибирской области «Карасукская ЦРБ», — говорится в сообщении.

Следствие намерено установить причины самовольного ухода ребёнка, а также условия воспитания девочки и отношения в семье.

Газета «Известия» писала, что десятилетняя девочка ушла из дома в музыкальную школу 15 января около 14:00 и не вернулась.

СК возбудил уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить