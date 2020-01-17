Найденная под Новосибирском девочка ушла из дома из-за ссоры с семьёй

Короткая ссылка
Десятилетняя девочка, найденная спустя более суток поисков в Карасуке Новосибирской области, по предварительным данным, не возвращалась домой из-за ссоры с родителями, сообщили в Следственном комитете России.
Найденная под Новосибирском девочка ушла из дома из-за ссоры с семьёй
  • © sledcom.ru

«Распространяемая информация в СМИ о похищении десятилетней девочки, удержании её в металлической клетке и совершении в отношении неё каких-либо противоправных насильственных действий не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе главка СК по Новосибирской области.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав, ребёнок находится под наблюдением врачей из-за переохлаждения и обезвоживания, при этом её жизни ничего не угрожает.

«Известия» писали, что в Карасуке пропала десятилетняя девочка, которая ушла из дома в музыкальную школу 15 января и не вернулась. СК возбудил уголовное дело.

Поздно вечером 16 января девочку обнаружили в подвальном помещении одного из домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить