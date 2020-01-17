Найденная под Новосибирском девочка ушла из дома из-за ссоры с семьёй
- © sledcom.ru
«Распространяемая информация в СМИ о похищении десятилетней девочки, удержании её в металлической клетке и совершении в отношении неё каких-либо противоправных насильственных действий не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе главка СК по Новосибирской области.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав, ребёнок находится под наблюдением врачей из-за переохлаждения и обезвоживания, при этом её жизни ничего не угрожает.
«Известия» писали, что в Карасуке пропала десятилетняя девочка, которая ушла из дома в музыкальную школу 15 января и не вернулась. СК возбудил уголовное дело.
Поздно вечером 16 января девочку обнаружили в подвальном помещении одного из домов.