ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

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Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина
  • Reuters

«Данные за 16-е число (января. — RT): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днём раньше было 64%», — приводит Интерфакс его слова.

Фёдоров также уточнил, что 60% опрошенных назвали послание интересным.

«30% сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% — скорее положительное. Как видим, четыре пятых (населения России. — RT) позитивно впечатлило послание», — сказал глава ВЦИОМ.

В социологическом исследовании принимали участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

В декабре 2019 года ВЦИОМ сообщил, что рейтинг одобрения деятельности Путина после проведения ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря вырос с 62,5% до 64%

15 января российский президент огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления он предложил провести голосование по пакету поправок в Конституцию.

Подробнее о ежегодном обращении к Федеральному собранию — в материале RT

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