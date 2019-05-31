ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Короткая ссылка
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом. 
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
  • РИА Новости

Он отметил, что раньше участникам исследования задавали два вопроса: «Как вы оцениваете работу Владимира Путина на посту президента?» и «Назовите 4—5 российских политиков, кому бы вы доверили решение вопросов государственной важности».

Фёдоров добавил, что в новом исследовании был добавлен ещё вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Владимиру Жириновскому?»

«Более точный, более прямой (показатель). Мы исключаем такой фактор, как припоминание», — заявил он.

По данным ВЦИОМ, на прямой закрытый вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 72,3% респондентов, главе правительства Дмитрию Медведеву — 37%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 36,1%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 32,6%, а главе «Справедливой России» Сергею Миронову — 26,7%. Указывается, что в рейтинге доверия российским политикам в целом (закрытый вопрос) показатель главы государства составил 30,5%. При этом второе и третье место в этом рейтинге, по данным опросов, занимают глава Минобороны России Сергей Шойгу (15,1%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (12%). 

В феврале ВЦИОМ провёл исследование, по результатам которого было определено, что более 60% жителей России одобряют деятельность Путина на посту главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить