ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.

Он отметил, что раньше участникам исследования задавали два вопроса: «Как вы оцениваете работу Владимира Путина на посту президента?» и «Назовите 4—5 российских политиков, кому бы вы доверили решение вопросов государственной важности».

Фёдоров добавил, что в новом исследовании был добавлен ещё вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Владимиру Жириновскому?»

«Более точный, более прямой (показатель). Мы исключаем такой фактор, как припоминание», — заявил он.

По данным ВЦИОМ, на прямой закрытый вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 72,3% респондентов, главе правительства Дмитрию Медведеву — 37%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 36,1%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 32,6%, а главе «Справедливой России» Сергею Миронову — 26,7%. Указывается, что в рейтинге доверия российским политикам в целом (закрытый вопрос) показатель главы государства составил 30,5%. При этом второе и третье место в этом рейтинге, по данным опросов, занимают глава Минобороны России Сергей Шойгу (15,1%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (12%).

В феврале ВЦИОМ провёл исследование, по результатам которого было определено, что более 60% жителей России одобряют деятельность Путина на посту главы государства.