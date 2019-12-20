ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина после проведения ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря вырос с 62,5% до 64%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря 2019 года вырос и составил 64% в сравнении со значениями прошлой недели. А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Во ВЦИОМ уточнили, что на прошлой неделе показатель доверия деятельности российского лидера составлял 62,5%, а на вопрос о доверии Путину положительно ответили 69,3% участников опроса.

В мае во ВЦИОМ заявили, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.